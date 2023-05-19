Джерело: Сумська ОВА.
“Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Путивльська, Шалигинська, Великописарівська громади”, — йдеться в повідомленні.
Шалигинську громаду ворог обстрілював з автоматичного гранатомета. Там було зафіксовано 10 вибухів. Путивльську громаду росіяни облістріляли з мінометів. За даними місцевої влади, було три обстріли.
Водночас Хотінську громаду агресор обстріляв з мінометів, випустивши три міни. Внаслідок чого зруйновано житловий будинок.
По Краснопільській громаді росіяни випустили з мінометів 14 мін. Також ворог обстріляв громаду з РСЗВ, здійснивши 20 ударів.
По Великописарівській громаді агресор здійснив обстріл з РСЗВ, зафіксовано 20 вибухів. Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, випустивши 6 снарядів.
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