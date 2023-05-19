Протягом 19 травня російські війська 17 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області було зафіксовано 131 вибух.

Джерело: Сумська ОВА.

“Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Путивльська, Шалигинська, Великописарівська громади”, — йдеться в повідомленні.

Шалигинську громаду ворог обстрілював з автоматичного гранатомета. Там було зафіксовано 10 вибухів. Путивльську громаду росіяни облістріляли з мінометів. За даними місцевої влади, було три обстріли.

Водночас Хотінську громаду агресор обстріляв з мінометів, випустивши три міни. Внаслідок чого зруйновано житловий будинок.

По Краснопільській громаді росіяни випустили з мінометів 14 мін. Також ворог обстріляв громаду з РСЗВ, здійснивши 20 ударів.

По Великописарівській громаді агресор здійснив обстріл з РСЗВ, зафіксовано 20 вибухів. Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, випустивши 6 снарядів.