Російські окупаційні війська будуть будують понтонний міст у Херсонській області. Вони його зводять впритул до пошкодженого Антонівського мосту.

Про це повідомили “Схеми”.

Видання навело супутникові знімки Planet Labs з 27 серпня. Понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. Довжина сягає близько 620 метрів.

Перші ознаки будівництва зафіксовано ще 19 серпня. Британська розвідка повідомляла про наміри РФ побудувати понтонну переправу 23 серпня. Вони наголосили, що, ймовірно, міст буде “вразливим для наступальних дій українських військ”.

Зазначимо, що ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ атаками по Антонівському мосту. Коли він став непроїзним, то окупанти використовували поромні переправи, щоб перевозити цивільний транспорт. Іншою переправою росіяни перевозили військову техніку.

Зазначимо, що у Херсонській області лівий і правий береги Дніпра поєднують Антонівський автомобільний міст поблизу Херсона, Антонівський залізничний міст та дамба Каховського водосховища у Новій Каховці. У першому випадку він став непридатним для пересування, тому окупанти змушені робити гак через Нову Каховку.