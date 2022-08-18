Ввечері 17 серпня та під ранок 18 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харків. Внаслідок двох обстрілів загинуло 8 осіб, 34 отримали поранення. Серед постраждалих - діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22 години 17 серпня російські окупати завдали ракетного удару по Салтівському району Харкова.

Синєгубов повідомив, що російські ракети – попередньо “Іскандери” – влучили у триповерховий житловий будинок. Від удару ракетою будинок обвалився, виникла пожежа.

Внаслідок обстрілу загинуло 7 осіб, ще 16 – поранені (за оновленими даними ДСНС у Харківській області кількість постраждалих – 20). Серед поранених 11-річна дитина. Один поранений у тяжкому стані, інші госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як трохи згодом повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова, ворожі ракети влучили у гуртожиток, де жили люди з вадами слуху. Вона зауважила, що вони могли й не почути сигнал повітряної тривоги.

“Росіяни, ви горітимете в пеклі. Серед потерпілих є люди, які не могли чути та говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. чекаємо на інформацію з лікарень. Вони навіть не могли почути тривогу”, – написала Попова.

Вже близько 5 ранку 18 серпня росіяни знову завдали по Харкову ракетного удару. Під обстрілом опинився Слобідський район Харкова, де загарбники знову поцілили у гуртожиток.

Станом на 7 ранку відомо, що внаслідок цього обстрілу загинула одна людина, ще 18 – поранено. Серед поранених – двоє дітей.