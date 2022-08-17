У ніч на 17 серпня російські загарбники випустили ракети по Одеській області. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранені.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Про те, що по Одеській області було завдано ракетного удару він сповістив о 5 ранку.

Вже близько 7 ранку Братчук поділився деталями удару. За його інформацією, по області було завдано удару двома російськими ракетами.

Внаслідок влучання ворожих ракет зруйновано базу відпочинку та декілька приватних будівель. На місці прильотів виникла пожежа.

Також було поранено трьох осіб, яким оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.

На місце прильотів одразу виїхали рятувальники, які почали гасити вогонь. Станом на 7 ранку гасіння пожежі тривало.