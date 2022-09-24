Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Згідно з даними речника ОК “південь”, російські армійці застосувавши безпілотник скинули на бойові позиції українських захисників контейнери з отруйною речовиною.
За попередніми даними, окупанти могли скинути хлорпікринову гранату К-51.
“Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає”, – резюмували в ОК “Південь”.
- 23 вересня, майже через 7 місяців після початку російського повномасштабного вторгнення, команда експертів, призначена вищим правозахисним органом ООН для вивчення порушень прав в Україні, заявила, що її попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів.