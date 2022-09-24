Російські окупанти скинули на позиції українських захисників контейнер з отруйною речовиною.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Згідно з даними речника ОК “південь”, російські армійці застосувавши безпілотник скинули на бойові позиції українських захисників контейнери з отруйною речовиною.

За попередніми даними, окупанти могли скинути хлорпікринову гранату К-51.

“Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає”, – резюмували в ОК “Південь”.