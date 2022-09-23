Про це повідомляє AP.
Нині експерти ООН зосередилися на Києві, Чернігові, Харкові та Сумах. Вони цитували свідчення колишніх ув’язнених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах, висловлюючи “серйозну стурбованість”: “На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини”, — заявив голова комісії Ерік Мьозе Раді з прав людини.
Натомість член комісії Пабло де Грейфф сказав журналістам, що команда “виявила два випадки жорстокого поводження з солдатами Російської Федерації з боку українських військових”. Утім, виявили, значно більшу кількість випадків, які становлять воєнні злочини з боку РФ.
Також під час 10-денної червневої поїздки в Україну команда відвідала Бучу: “Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах”, – заявили правозахисники, не уточнивши, хто скоїв вбивства.
Зазначається, що слідчі комісії відвідали 27 міст і селищ, а також могили, місця ув’язнення та тортур, опитали понад 150 потерпілих і свідків, зустрілися з групами захисту інтересів й урядовцями.
- 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. Однак серед них не було бійця “Азова” Вадима Китара. Він, як і сотні інших захисників “Азовсталі”, продовжує перебувати у полоні російських окупантів.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив на засіданні Ради Безпеки щодо України 22 вересня, що розмови про ядерний конфлікт є “абсолютно неприйнятними”, і фактично попередив, що так звані референдуми в районах підконтрольних РФ будуть недопустимими.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах високого рівня 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він запропонував “універсальну формулу миру”, що може “спрацювати не лише для нас, а й для всіх, хто опиниться у схожих обставинах”.