Сьогодні, 23 вересня, майже через 7 місяців після початку російського повномасштабного вторгнення, команда експертів, призначена вищим правозахисним органом ООН для вивчення порушень прав в Україні, заявила, що її попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів.

Про це повідомляє AP.

Нині експерти ООН зосередилися на Києві, Чернігові, Харкові та Сумах. Вони цитували свідчення колишніх ув’язнених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах, висловлюючи “серйозну стурбованість”: “На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини”, — заявив голова комісії Ерік Мьозе Раді з прав людини.

Натомість член комісії Пабло де Грейфф сказав журналістам, що команда “виявила два випадки жорстокого поводження з солдатами Російської Федерації з боку українських військових”. Утім, виявили, значно більшу кількість випадків, які становлять воєнні злочини з боку РФ.

Також під час 10-денної червневої поїздки в Україну команда відвідала Бучу: “Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах”, – заявили правозахисники, не уточнивши, хто скоїв вбивства.

Зазначається, що слідчі комісії відвідали 27 міст і селищ, а також могили, місця ув’язнення та тортур, опитали понад 150 потерпілих і свідків, зустрілися з групами захисту інтересів й урядовцями.