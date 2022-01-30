Уперше за три доби російські найманці порушили режим перемир'я та відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) у зоні ООС на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці штабу операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Згідно з даними вечірнього зведення, станом на 17 годину 30 січня 2022 року, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Бойовики відкрили вогонь по захисниках України, позиції яких розташовані поблизу Станиці Луганської. Вогонь вели зі станкових протитанкових гранатометів.

У результаті ворожого обстрілу поранення дістав один воїн ЗСУ. Він вже госпіталізований, за словами медиків стан його здоров’я – середньої важкості.

“Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рубежі українських підрозділів залишились незмінними. Підрозділи ООС тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання по стримування збройної агресії РФ”, – йдеться у дописі.