Російські окупанти укотре обстріляли Миколаїв. Цього разу у місті зафіксовано сім ракетних ударів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві об 11:15 Після цього у місті почали лунати вибухи.

На даний час (12:39) тривога у місті триває, однак за повідомленням Віталія Кіма, у Миколаєві вже зафіксовано сім “прильотів” ворожих ракет.

Поки що деталей ракетного обстрілу немає, однак за повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи лунали у різних районах Миколаєва.