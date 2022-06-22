Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві об 11:15 Після цього у місті почали лунати вибухи.
На даний час (12:39) тривога у місті триває, однак за повідомленням Віталія Кіма, у Миколаєві вже зафіксовано сім “прильотів” ворожих ракет.
Поки що деталей ракетного обстрілу немає, однак за повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи лунали у різних районах Миколаєва.
- Нагадаємо, вранці, 17 червня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.
- Також 21 червня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Унаслідок масованих обстрілів загинуло 15 мирних мешканців, серед яких одна дитина. Ще понад півтора десятка осіб отримали поранення.