Російські окупанти вдарили протитанковою міною по селу Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його інформацією, російські окупанти влучили керованою протитанковою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався до села Гур‘їв Козачок.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються.

“Це черговий терор росіян проти мирного населення!”, – наголосив очільник області.