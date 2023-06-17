Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його інформацією, російські окупанти влучили керованою протитанковою ракетою у цивільний автомобіль, який рухався до села Гур‘їв Козачок.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються.
“Це черговий терор росіян проти мирного населення!”, – наголосив очільник області.
- Вночі 17 червня війська РФ вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як наслідок – одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.