Вночі 17 червня війська РФ вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як наслідок - одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

За даними відомства, увечері 16 червня та вночі 17 червня російські окупаційні війська з артилерії обстріляли місто Нікополь Марганецької громади.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий мешканець, ще одна людина зазнала поранень.

Окрім цього, пошкоджень зазнали приватні будинки, комунальне підприємство, господарчі споруди, лінії електропередач та газопровід.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).