Вдень 20 серпня російські окупанти обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу поранено 9 осіб, з них 4 дітей, їх стан - важкий.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, під ворожими обстрілами опинились приватні будинки та п’ятиповерхівку.

Спершу повідомлялось про сімох поранених, однак згодом Кім заявив, кількість поранених зросла до дев’яти осіб.

Серед поранених четверо дітей.

“Діти всі тяжкі. Вік від 3-х до 17-ти років”, – наголосив очільник Миколаївщини.

Також Кім написав, що одній із поранених дівчаток уламком вирвало око. На даний час дівчинку перевозять до медзакладу у Миколаєві.