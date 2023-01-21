Внаслідок російського обстрілу села Студенок у Сумській області сьогодні, 21 січня, постраждав 17-річний хлопець.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, близько 13:00 ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району.

Росіяни завдали удару із мінометів по селу Студенок, де розірвалися 10 мін на вулицях села та біля помешкань місцевих жителів.

Також ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, внаслідок чого він опинився повністю знищеним. У ньому в момент обстрілу був 17-річний хлопець.

“Дивом вижив — його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні”, — зазначив голова ОВА.

Крім того, Живицький додав, що наразі життю хлопця вже нічого не загрожує.