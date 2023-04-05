За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські армійці продовжують здійснювати так звані "фільтраційні заходи" щодо місцевих мешканців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦНС.

Зазначається, що попри те, що частину Запорізької області росіяни окупували понад рік тому, та навіть провели “референдум”, про приєднання регіону до РФ, російські армійці продовжують репресії проти місцевого населення.

Зокрема протягом тижня зафіксовано низку випадків викрадення людей.

Їх вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.

“Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях. Поліцаїв планують набрати з колишніх правоохоронців та колаборантів”, – резюмували у ЦНС.