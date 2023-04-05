Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦНС.
Зазначається, що попри те, що частину Запорізької області росіяни окупували понад рік тому, та навіть провели “референдум”, про приєднання регіону до РФ, російські армійці продовжують репресії проти місцевого населення.
Зокрема протягом тижня зафіксовано низку випадків викрадення людей.
Їх вивозять до катівень без пояснень причини, а родичам тривалий час не повідомляють, де утримуються ув’язнені.
“Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тис. правоохоронців для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях. Поліцаїв планують набрати з колишніх правоохоронців та колаборантів”, – резюмували у ЦНС.
- Російські окупанти продовжують вилучати українську літературу з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територіях та заміщують їх російськими книжками.