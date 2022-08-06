Ніч у Дніпропетровській області знову була неспокійною: російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Поранення отримали троє місцевих мешканців.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, після опівночі росіяни обстріляли з РСЗВ “Град” Нікопольський район, а по Криворізькому вели вогонь зі ствольної артилерії. Вогонь відкривали по житлових квартал.

По Нікополю було випущено 20 реактивних снарядів. Як наслідок – поранення отримали троє місцевих жителів, одного з них, 58-річного чоловіка, довелось ушпиталити.

У місті пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

Також виведено з ладу газопровід і електромережу: без електроенергії залишились декілька тисяч містян.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села.

За попередніми даними, люди не постраждали.