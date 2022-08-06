Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, після опівночі росіяни обстріляли з РСЗВ “Град” Нікопольський район, а по Криворізькому вели вогонь зі ствольної артилерії. Вогонь відкривали по житлових квартал.
По Нікополю було випущено 20 реактивних снарядів. Як наслідок – поранення отримали троє місцевих жителів, одного з них, 58-річного чоловіка, довелось ушпиталити.
У місті пошкоджено 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.
Також виведено з ладу газопровід і електромережу: без електроенергії залишились декілька тисяч містян.
У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села.
За попередніми даними, люди не постраждали.
- Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.