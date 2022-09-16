У ніч на 16 вересня російські загарбники обстрілювали Харків та смт Золочів у Богодухівському районі області. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них - діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Харківській області.

Зокрема ракетного удару росіяни завдали по Слобідському районі Харкова. Ворожа ракета влучила у землю поряд з 2-поверховим будинком.

Як наслідок – частково зруйновано будинок. Також руйнувань зазнали 5 гаражів, згоріло 5 автомобілів.

Також внаслідок цього ракетного удару легкі поранення отримали 4 осіб, серед яких двоє дітей – 5-ти та 17-ти років.

Ще одна російська ракета влучила у нежитлову будівлю у Київському районі Харкова. Обійшлось без жертв.

Близько 3:30 окупанти випустили дві ракети по смт Золочів: влучили у дорогу поряд з закладом освіти. Ударною хвилею у будівлі вибило вікна. За попередніми даними обійшлось без жертв.