Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі окупанти випустили майже 70 снарядів. Атаки скерували по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад.

Російські війська застосували для атаки “Гради” та важку артилерію. За попередньою інформацією, у результаті обстрілів жертв немає.

У Нікополі пошкоджено кілька приватних будинків, парковка, аптека, декілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріло три автівки, а ще дев’ять постраждали від обстрілів. У місті обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджено кілька приватних будинків. Ще зазнали руйнувань сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.