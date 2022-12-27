Сьогодні вдень, 27 грудня, російські окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по одно з підприємств критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, унаслідок обстрілу у підприємства вибиті вікна.

Більш того, вилетіли вікна також у будівель, розташованих поруч, а це станція екстреної медичної допомоги, дитячий садок та приватний будинок.

Ніхто з людей внаслідок обстрілів не постраждав.

“Навкруги – уламки скла та російських снарядів…”, – додав Янушевич.