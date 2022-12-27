Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, унаслідок обстрілу у підприємства вибиті вікна.
Більш того, вилетіли вікна також у будівель, розташованих поруч, а це станція екстреної медичної допомоги, дитячий садок та приватний будинок.
Ніхто з людей внаслідок обстрілів не постраждав.
“Навкруги – уламки скла та російських снарядів…”, – додав Янушевич.
- Протягом понеділка, 26 грудня, російські окупаційні війська 40 разів обстріляли Херсонську область, з яких 11 разів під ворожим вогнем опинялось місто Херсон.