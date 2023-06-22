Російські окупанти заявили, що цієї ночі було завдано ударів по мостах, які з'єднують Кримський півострів з материковою частиною України на Херсонщині.

Джерело: російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости та окупаційний “глава” Криму Сергій Аксьонов

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що цієї ночі Збройні сили України завдали удару по мосту. який з’єднує тимчасово окупований Крим з тимчасово окупованою частиною Херсонщини.

Окупанти уточнили, що мовиться про міст поблизу Чонгара. Унаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно.

Пропагандисти додали, що, найімовірніше, ударів було завдано британськими ракетами Storm Shadow.

Водночас окупанти наполягають, що навіть попри обстріл мостів рух між Кримом та Херсонською областю триває “по резервному маршруту”.

Аксьонов, своєю чергою, підтвердив, що удар було завдано по Чонгарському мосту. Він додав, що постраждалих немає і зараз на місці удару проводять експертизу для “оцінки типу боєприпасів”.

Також проводиться огляд дорожнього полотна і протягом години буде вирішено, чи можливий рух мостом.