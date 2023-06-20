Міністр оборони Росії пригрозив “негайними ударами по центрах прийняття рішень” в Україні, якщо для удару по Криму буде використано зброю великої дальності.

Джерело: The Guardian

У заяві міністра оборони РФ Сергія Шойгу йдеться, що удар по Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow буде вважатися нападом “поза зоною проведення спеціальної військової операції” і означатиме “повне залучення США і Великої Британії в конфлікт”.

У заяві Шойгу зазначив:

“За нашою інформацією, керівництво Збройних сил України планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами HIMARS і Storm Shadow”.

Він зазначив, що це також призведе до “негайного завдання ударів по центрах прийняття рішень на території України”.

Шойгу додав, що з 4 червня Збройні сили України 263 рази обстріляли позиції російських військ.