Джерело: The Guardian
У заяві міністра оборони РФ Сергія Шойгу йдеться, що удар по Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow буде вважатися нападом “поза зоною проведення спеціальної військової операції” і означатиме “повне залучення США і Великої Британії в конфлікт”.
У заяві Шойгу зазначив:
“За нашою інформацією, керівництво Збройних сил України планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами HIMARS і Storm Shadow”.
Він зазначив, що це також призведе до “негайного завдання ударів по центрах прийняття рішень на території України”.
Шойгу додав, що з 4 червня Збройні сили України 263 рази обстріляли позиції російських військ.
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