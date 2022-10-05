Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Про ракетний обстріл міста він повідомив близько 9:30. Спершу Старух наголосив, що працює протиповітряна оборона (ППО) та закликав містян не виходити з укриттів.

Трохи згодом очільник Запорізької області повідомив, що росіяни випустили ракети по Запоріжжю та його околицях.

“Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони”, – написав він.

Старух також наголосив, що у місті можуть бути нерозірвані боєзапаси, тому закликав містян у разі їх виявлення е підходити близько, а дзвонити рятувальникам.