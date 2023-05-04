Вночі 4 травня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту генерації у Донецькій області. Пошкоджено також лінії електропередач, внаслідок чого відбулось знеструмлення понад 100 000 споживачів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У відомстві зауважили, що після обстрілу енергетики були змушені частково зупинити роботу об’єкта генерації.

Окрім цього, унаслідок потужних обстрілів Донеччини пошкоджено повітряні лінії електропередачі – знеструмлювалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти.

Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк.

Також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Водночас енергетики за минулу добу відновили електропостачання для понад 32 тисяч споживачів.

“На жаль, відновлювальні роботи відбуваються з колосальним ризиком для життя і здоров’я працівників енергетичних підприємств. За останню добу під обстріли потрапили бригади у Херсонській та Сумській областях. Загинули троє працівників АТ “Херсонобленерго”. Енергетики Сумщини, на щастя, не постраждали. На Харківщині група енергетиків, які працювали над відновленням мереж, натрапила на ворожу міну. Працівники “Харківобленерго” не постраждали. Однак є жертви серед саперів”, – повідомили у Міненерго.

Загалом же від початку повномасштабної російської агресії загинули 119 працівників енергетичних підприємств, понад 300 зазнали поранень.