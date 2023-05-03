Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Станом на 3 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Сонячна погода та водопілля сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій з відновлюваних джерел енергії. Це допомагає компенсувати зменшення частки теплових та атомних електростанцій, що виникло через початок літніх ремонтних кампаній.

Тим часом триває експорт електроенергії у Молдову. Польща – через зниження споживання під час тривалих свят – додаткової електроенергії не потребує. Імпорт електроенергії в Україну наразі теж не відбувається.

У східних областях України росіяни знову завдали пошкоджень мережам обленерго. Зокрема на Сумщині двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільних електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів. Артобстрілами також пошкоджено розподільні мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.

Водночас ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Проте, як зазначили в “Укренерго”, відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу.