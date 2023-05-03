Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Станом на 3 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.
Сонячна погода та водопілля сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій з відновлюваних джерел енергії. Це допомагає компенсувати зменшення частки теплових та атомних електростанцій, що виникло через початок літніх ремонтних кампаній.
Тим часом триває експорт електроенергії у Молдову. Польща – через зниження споживання під час тривалих свят – додаткової електроенергії не потребує. Імпорт електроенергії в Україну наразі теж не відбувається.
У східних областях України росіяни знову завдали пошкоджень мережам обленерго. Зокрема на Сумщині двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільних електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів. Артобстрілами також пошкоджено розподільні мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.
Водночас ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Проте, як зазначили в “Укренерго”, відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу.
- Вночі 3 травня російські окупанти завдали ударів авіабомбами по електропідстанції на Сумщині. Як наслідок – суттєво пошкоджено електропідстанцію – є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає.
- У ніч на 3 травня російський винищувач Су-35 завдав авіаудар по підприємству в селищі Свеса Сумської області.
- Вночі 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.