В оперативному командуванні "Південь" попередили про збільшення корабельного угрупування росіян у Чорному морі та намагання активізувати авіацію напередодні Великодня. Українців закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОК “Південь” та заяві речниці ОК “Південь” Наталії Гуменюк.

Військові зауважили, що напередодні свят російські окупанти посили обстріли прифронтової території. Окрім цього, окупанти збільшили присутність у морі та намагаються активізувати авіацію.

В ОК “Південь” додали, що росіяни, найімовірніше, продовжать використовувати керовані авіаційні бомби задля атак на прифронтові території України. Не виключено також, що будуть атаки дронами-камікадзе.

“Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги”, – наголосили військові.

Своєю чергою Наталія Гуменюк в етері телемарафону уточнила, що війська РФ збільшили корабельне угрупування у Чорному морі до 12 одиниць та вивели на службу ще два підводні ракетоносії. Таким чином, з моря окупанти можуть атакувати 8 ракетами типу “Калібр”.

“Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно”, – зауважила речниця.

Вона також закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже “у ворога немає нічого святого і, цілком ймовірно, що загарбники посилять тиск саме у святкові дні”.