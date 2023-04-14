Внаслідок російського обстрілу міста Слов'янськ Донецької області загинуло 9 осіб. Крім того, інших зниклих під завалами багатоквартирного будинку досі шукають.

Про це “Суспільному” повідомила речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал.

Станом на 23:50 рятувальники дістали з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов’янську тіло загиблої жінки. Водночас тривають пошуки ще чотирьох людей.

Так, кількість загиблих зросла до дев’яти.

За даними МВС, росіяни випустили по Словʼянську 7 ракет. Внаслідок чого пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Нагадаємо, що близько 16 години 14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300.

Загалом пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.