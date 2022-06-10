Про це у Facebook повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, у регіоні напруженими були ніч та ранок.
Зокрема вночі росіяни обстріляли Криворізький район. Під вогнем опинились одразу три громади – Зеленодольська, Широківська та Апостолівська.
У Зеленодольскій громаді поранення отримала 41-річна жінка. Окрім цього, є руйнування. Щодо Широківської та Апостолівської громад, то у них ніхто не постраждав.
Вже вранці окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському районі. За попередніми даними постраждалих немає, однак детальна інформація ще встановлюється.
Також Резніченко повідомив, що сьогоднішня вранішня пожежа у Дніпрі не пов’язана з ракетним ударом росіян.
“Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали”, написав він.
- Нагадаємо, у ніч на 9 червня російські загарбники здійснили обстріл однієї з громад у Криворізькому районі Дніпропетровської області.