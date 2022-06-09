У ніч на 9 червня російські загарбники здійснили обстріл однієї з громад у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він наголосив, що у регіоні “тривожно”, адже окупанти з РФ укотре обстріляли одну із громад області.

Так, з артилерії росіяни п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду, що у Криворізькому районі.

Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки у Великій Костромці. Жертв серед мирного населення немає.

Підтвердив обстріли у регіоні і голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він повідомив, що вночі було декілька обстрілів зі ствольної артилерії по Великій Костромці. Як наслідок – пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Водночас Вілкул наголосив, що ситуація на Криворізькому напрямку повністю під контролем.