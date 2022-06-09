Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він наголосив, що у регіоні “тривожно”, адже окупанти з РФ укотре обстріляли одну із громад області.
Так, з артилерії росіяни п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду, що у Криворізькому районі.
Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки у Великій Костромці. Жертв серед мирного населення немає.
Підтвердив обстріли у регіоні і голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він повідомив, що вночі було декілька обстрілів зі ствольної артилерії по Великій Костромці. Як наслідок – пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
Водночас Вілкул наголосив, що ситуація на Криворізькому напрямку повністю під контролем.
- Нагадаємо, напередодні ввечері, 8 червня, російські окупанти укотре здійснили обстріл Харкова. Як наслідок – у місті зникло телевізійне мовлення.
- Також згідно з даними Світового банку, прямі фізичні збитки інфраструктури України від повномасштабного російського вторгнення становлять понад 100 мільярдів доларів США.