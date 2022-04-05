Український бізнесмен Олександр Фельдман повідомив, що через важкі обстріли російських військ по Харкову, Екопарку, засновником якого він є, більше немає. Вольєри зруйновані і багатьох дорослих тварин доведеться приспати.

Про це Фельдман розповів у своєму відеозверненні.

“Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора і сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані”, – констатував харківський бізнесмен.

Він додав, що найбільшою проблемою для парку є великі хижаки: їхні вольєри поки що цілі, але ще бодай один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, збожеволівши від страху, можуть повтікати. Тоді тварини можуть становити смертельну загрозу жителям Харкова та прилеглих селищ. Фельдман констатує: цю проблему не можна вирішити.

“Розв’язання проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них – хоч би для деяких – тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас — це приспати хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз – це життя людей”, – сказав він.

Засновник Екопарку додав, що, можливо, вийде когось врятувати – маленьких ягуарів, пантер. Але всі дорослі тварини, швидше за все, будуть знищені.

Фельдман додав, що інших тварин, які все ще залишаються на території Екопарку і вижили, також потрібно терміново евакуювати.