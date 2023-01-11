Експерти Інституту вивчення війни спростували заяви деяких росіян про захоплення Соледара на Донеччині. Водночас аналітики зазначають, що навіть окупація населеного пункту не дасть росіянам змоги негайно оточити місто Бахмут.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти спростували заяви деяких росіян про повне захоплення Соледара та неминуче оточення Бахмута, яке напередодні розповсюджували в окремих російських Telegram-каналах.

Декілька російських джерел стверджували, що сили ПВК “Вагнер” просунулися на захід від Соледару 10 січня.

Водночас сам очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що його сили досі борються проти узгодженого українського опору.

“Станом на 10 січня ISW спостерігала лише візуальне підтвердження сил ПВК “Вагнер” у центрі Соледару. Однак поступовий контроль над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв, і російські війська в основному намагалися досягти значних тактичних успіхів у районі Соледару протягом місяців”, – наголосили аналітики.

Експерти резюмували, що навіть якби заяви росіян про захоплення Соледара виявились правдивими, це не означало б негайного оточення Бахмута.

“Контроль над Соледаром не обов’язково дозволить російським силам здійснювати контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв’язку до Бахмута”, – додали в ISW.