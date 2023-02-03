Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити джерела журналіста Михайла Ткача, який опублікував неправдиву інформацію щодо наявності у Лієва російського паспорта.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У своєму відеозверненні він зазначив, що після публікації журналістом “Української правди” Михайлом Ткачем нібито його російського паспорта він отримав на свою адресу близько 200 повідомлень із погрозами.

“Зранку поїхав і подав у скриньку СБУ заяву з проханням перевірити ті джерела, які використав Михайло Ткач, щоб перевірити їх на предмет мотиву. Велика кількість осіб у Міністерстві оборони й керівництві МО останні кілька десятків годин змушені були думати не про ті речі, про які необхідно думати”, – зазначив Олександр Лієв.

А також додав, що йому телефонувала головна редакторка видання “Українська правда” Севгіль Мусаєва, перепрошувала й сказала, що публікація була “прикрою помилкою”.

Своєю чергою, журналіст Михайло Ткач не телефонував йому особисто з вибаченнями, натомість він опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, де попросив вибачення за свою публікацію про нібито наявність у Лієва паспорта РФ.

“Найгірше, що може бути – це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності. Причини виглядатимуть як спроби виправдовування. А це точно не той шлях, яким варто йти, якщо ти переконався у своїй неправоті. Наша новина з самого початку була опублікована з позицією пана Лієва. Мій допис заблокував Фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам “Української правди”. Вітаю всіх причетних. Правда переможе”, – написав журналіст.

Нагадаємо, що 1 лютого видання “Українська правда”, з посиланням на свої джерела, заявило, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт. Сам Лієв це заперечив і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ.

Згодом видання опублікувало спростування, де мовиться про те, що інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження і не відповідає дійсності.

2 лютого Міністерство оборони України повідомило, що Олександра Лієва, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, звільнено за його власним бажанням. У Міноборони наголосили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося.