Українські олігархи, бізнесмени і політики літали по Україні і світу під час карантину, коли авіасполучення, офіційно, було призупинено.

Це з’ясували журналісти програми “Схеми: корупція в деталях”.

Дозволи на авіаперельоти на приватних чи чартерних бортах вони отримували від Державіаслужби, яка погоджує їх із Службою безпеки України (СБУ).

Згідно з постановою Кабміну, на час карантину для прийняття та відправлення пасажирів були закриті всі аеропорти, крім двох – у Львові і в Борисполі. У постанові сказано, що було закрито “пункти пропуску через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень, крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ і гуманітарних місій”. Але керівництво аеропортів зазначало, що їх офіційно не закривали. Постанова уряду – заборона на здійснення міжнародних пасажирських перевезень і не більше.

Журналістам вдалося зафіксувати, як під час карантину у своїх справах літали нардеп і кум президента РФ Віктор Медведчук, політик Вадим Новинський, бізнесмен Валерій Хорошковський, олігарх Олександр Ярославський, а також бізнес-партнери – Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський.

Медведчук літав вісім разів з Києва в Ужгород. Біля Ужгороду у його сім’ї є дача, а в Київ нардеп прилітав на позачергові сесії Парламенту. Перельоти здійснювалися в період з 17 березня по 7 травня.

10 квітня “Схеми” зняли, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав з “Борисполя” після того, як там приземлився літак з Дніпра.

5 червня журналісти зафіксували, як в “Бориспіль” з Вільнюса (Литва) прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. Він пояснив журналістам, що дозвіл на переліт йому дали “відповідні інстанції” – Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, прикордонна служба.

12 червня через Великобританії в “Бориспіль” прилетів мільйонер Валерій Хорошковський.

Також журналісти дізналися, що під час карантину дружина колишнього народного депутата Віталія Хомутинника Світлана змогла злітати до Німеччини на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів.