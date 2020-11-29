Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.

Про це повідомляє загальнонаціональна газета The Yomiuri Shimbun з посиланням на джерела в організаційних комітетах.

Представники Токійського організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор зустрінуться в грудні з керівництвом Токіо і центральним урядом, щоб обговорити ситуацію, що склалася з додатковими засобами.

Ще в березні тодішній прем’єр-міністр Сіндзо Абе і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах домовилися про перенесення Ігор 2020 року на літо 2021 року. Причина – пандемія коронавируса. Після цього рішення оргкомітет почав з’ясовувати, які додаткові витрати можуть виникнути в результаті відстрочки. У той час в оргкомітеті була серйозна стурбованість з приводу збільшення витрат, і один офіційний представник сказав: “Було б добре, якби ми змогли зберегти їх на рівні 300 мільярдів ієн”.

Проте організаційний комітет домовився з МОК скоротити кількість спортсменів і персоналу країн-учасниць, відмовитися від деяких декорацій тощо.

Відповідно до джерел, це скорочення дозволило заощадити 30 мільярдів єн, що дозволило знизити додаткові витрати приблизно до 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.

Додаткові кошти покривають широкий спектр витрат, таких як компенсація за скасування заброньованих місць, витрати на персонал, а також витрати на впровадження нової системи повернення квитків.

Після переговорів з урядом столиці і центральним урядом оргкомітет опублікує оновлену кошторис, включаючи додаткові витрати.

Організаційний комітет заклав в бюджет 630 мільярдів єн доходу (6,05 млрд доларів), але 80% з них мало надійти від спонсорства та продажу квитків. Багато спонсорські контракти закінчуються в кінці цього року, і, хоча комітет продовжує переговори про продовження, неясно, чи зможе він отримати такий же рівень підтримки через пандемію.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року.