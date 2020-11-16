Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість в тому, що Токійські ігри-2021 пройдуть успішно, незважаючи на різке зростання кількості захворювань коронавірусом у світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це перший візит Баха до Токіо після того, як колишній прем’єр-міністр Сіндзо Абе в березні вирішив перенести Ігри-2020 року на наступний рік.

На зустрічі з новим прем’єр-міністром Японії Йошіхіде Суґою і губернатором Токіо Юріко Койке голова МОК заявив, що вони можуть бути впевнені, що вакцина від коронавірусу буде доступна до літа наступного року.

Він додав, що МОК організує вакцинацію як учасників, так і відвідувачів до їхнього прибуття в Японію.

“Щоб захистити японський народ і з поваги до японського народу, МОК докладе багато зусиль, щоб … учасники та відвідувачі Олімпійських ігор прибули сюди вакцинованими, якщо на той час вакцина буде доступна”, – сказав Бах.

Варто зазначити, що новини про потенційно успішну вакцину від Pfizer Inc. вселили надії на проведення Ігор.

У липні близько 70% респондентів опитування заявили NHK, громадській телекомпанії, що захід слід відкласти або скасувати.

Літні Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року.