Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін.

“”Нами ухвалене рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але обдуманий крок, який ми робимо з важкістю на серці… Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб Олімпік знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде відбуватись за одними й тими ж правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що Олімпік Донецьк назавжди залишиться в його історії!” – цитує Гельзіна офіційний сайт клубу.

Зауважимо, Олімпік кампанію 2020/21 завершив на передостанній сходинці й довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.