Вивчення трахеї та легенів може допомогти у поясненні швидкості розповсюдження варіанту Omicron. Лабораторні дослідження продемонстрували, що у бронхіальній тканині вірус розмножується в десятки разів швидше, ніж варіант Delta.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Дослідження, проведене командою з Університету Гонконгу також показало, що Omicron розвивався у легеневій тканині в 10 разів повільніше, що за словами дослідників, може бути показником, що захворювання в легенях протікає легше.

Майкл Чан Чи-вай, який керував роботою науковців, сказав, що результат слід інтерпретувати з обережністю, тому що тяжкість захворювання визначається не лише швидкістю реплікації вірусу, але й імунною відповіддю людини. Особливо враховуючи, що вірус викликає її перевантаження або ж цитокіновий шторм.

“Також відмічається, що високий ступінь заразності Omicron може загрожувати тяжчим перебігом хвороби та смертю, навіть, якщо сам вірус менш патогенний”, – повідомив науковець. – Таким чином, враховуючи наші недавні дослідження, які показують, що від Omicron може не захистити імунітет від вакцин та перенесеної інфекції, загроза від вірусу, вірогідно, буде дуже значною”.

Джеремі Каміл, ад’юнкт-професор мікробіології та імунології у Шривпорті з Університету штату Луїзіана, відмітив, що Delta, який виявився більш патогенним, показав аналогічний приклад повільної реплікації в легенях.

“Науковці визначили, що Omicron фантастично добре реплікується – набагато краще за варіант Delta чи оригінальний вірус – в бронхіальній тканині”, – сказав Каміл. – Певною мірою це може сприяти перевазі у розповсюдженні та передачі інфекції від людини до людини”.

Він також додав, що Omicron здатний уникати антитіл, які нейтралізують віруси та в першу чергу захищають від інфекції. Швидше за все, він добре розповсюджується навіть між вакцинованими людьми, особливо тими, хто давно не робив ревакцинацію.

Результати досліджень показують, що Omicron легше заражає клітини, доповнюють загальну картину того, що цей варіант може бути більш заразним за своєю природою та здатним ухилятись від наявного імунітету.