У всіх комунальних школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%. Тому у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону буде продовжено очний освітній процес.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

“За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах. Ми виконали завдання мера Віталія Кличка в найкоротший термін. Адже наше першочергове завдання – це збереження здоров’я наших дітей!“ – сказав він.

Мондриївський зазначив, що лідерами вакцинації педагогічного колективу стали Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони. Наразі вони мають показники у понад 85%.

“Звісно, ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу“, – наголосив він.

Заступник голови КМДА також додав, що тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. А реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

Слід зазначити, що згідно з рішенням уряду, у разі переходу до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.