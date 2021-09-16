У Міністерстві освіти і науки України пояснили, як саме працюватимуть освітні заклади з 20 вересня у зв'язку із введенням нових карантинних обмежень.

Про це йдеться на порталі Міносвіти.

Під час впровадження “жовтого” рівня епідеміологічної небезпеки працюватимуть лише ті заклади освіти, в яких щонайменше 80% працівників матимуть сертифікат про отримання першого щеплення, повного курсу вакцинації.

Цей документ має підтверджувати щеплення першою дозою дводозної вакцини, чи повний курс вакцинації від COVID-19 однодозної, чи дводозної вакцини, негативний результат ПРЛ-тесту, одужання від коронавірусної хвороби.

В разі запровадження “червоного” рівня небезпеки працюватимуть освітні заклади, в яких повністю вакциновано 100% робітників, а ті, що перехворіли мають документ про одужання та негативний ПРЛ-тест.

“Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів”, – зазначили в міністерстві.