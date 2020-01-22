В ООН закликали до розслідування можливої причетності наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана до злому смартфона генерального директора компанії Amazon Джеффа Безоса, який стався в 2018 році, напередодні вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.

Про це пише The Washington Post.

Так, експерти ООН з прав людини прийшли до висновку, що саме з облікового запису, який належить спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бен Салману, було відправлено заражене відео Безосу, що викликало масове вилучення даних з мобільного телефону мільярдера.

У звіті, опублікованому в середу, вони закликали Сполучені Штати та інші країни розслідувати ймовірний злом телефону Безоса в ширшому сенсі, ніж “постійна, багаторічна, пряма і особиста участь наслідного принца в зусиллях по націлюванню ймовірних опонентів”.

Зазначається, що на думку експертів, участь наслідного принца в ймовірній хакерській атаці була частиною “цілеспрямованого спостереження за ймовірними опонентами” з боку саудівської влади і “мала відношення до тверджень про участь наслідного принца у вбивстві в 2018 році журналіста Джамаля Хашшогі”.

Нагадаємо, 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді. У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.