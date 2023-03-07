Про це сповіщає Vogue.
Зазначено, що Чернов та Степаненко працювали в Маріуполі у складі команди The Associated Press на початку повномасштабного вторгнення. До того ж ще у двох номінаціях — “Висвітлення міжнародних новин” і “Ексклюзив року” — відзначено фільм “20 днів у Маріуполі”, створений з відеоматеріалів Чернова, вивезених з оточеного міста.
Наголошено, що Василіса Степаненко вперше потрапила в шортлист премії й одразу перемогла — журі відзначило її репортажі з Ізюму, де вона дебютувала як операторка, та розслідування про події в Маріуполі.
Як повідомляється, премія RTS є золотим стандартом досягнення для журналістської спільноти. Вона заснована однойменною Royal Television Society — найстарішою телевізійною спільнотою у світі, створеною у Великобританії у 1927 році. Покровителем організації у 1997 році став принц Вельський.
Також додається, що Чернов не зміг потрапити на церемонію нагородження, бо зараз перебуває біля Бахмуту, тому доручив зачитати свою промову віцепрезидентові Дерлу МакКраддену.
“Дев’ять років тому я вже стояв на цій сцені та отримав нагороду “Молодий талант року”. Так само в той час, російські війська бомбили та намагалися захопити місто Дебальцеве в Україні. Сьогодні ті ж самі російські війська бомблять та намагаються захопити місто Бахмут, всього за 50 кілометрів від Дебальцевого. Дев’ять років минуло, дев’ять років боротьби, і, здається, нічого не змінилося. Однак, завдяки роботі міжнародних та українських журналістів, світ нарешті бачить правду, та справжнє, страшне обличчя та масштаб російського вторгнення в Україну”, – йжеться у промові.
- Короткометражний анімаційний фільм “Садок вишневий” візьме участь у відбірковому на “Оскар” 47-му Міжнародному кінофестивалі в Клівленді. Подія відбудеться як змішаний фестиваль з 22 березня по 1 квітня 2023 року на Playhouse Square у центрі Клівленда, штат Огайо, США.