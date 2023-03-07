Двоє українців стали переможцями однієї з найпрестижніших для медіа премій світу — британської Royal Television Society 2023. У категорії "Оператор року" нагороду отримав український відеожурналіст, письменник, кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов. У номінації "Молодий талант року" премію віддали продюсерці та журналістці Василісі Степаненко.

Про це сповіщає Vogue.

Зазначено, що Чернов та Степаненко працювали в Маріуполі у складі команди The Associated Press на початку повномасштабного вторгнення. До того ж ще у двох номінаціях — “Висвітлення міжнародних новин” і “Ексклюзив року” — відзначено фільм “20 днів у Маріуполі”, створений з відеоматеріалів Чернова, вивезених з оточеного міста.

Наголошено, що Василіса Степаненко вперше потрапила в шортлист премії й одразу перемогла — журі відзначило її репортажі з Ізюму, де вона дебютувала як операторка, та розслідування про події в Маріуполі.

Як повідомляється, премія RTS є золотим стандартом досягнення для журналістської спільноти. Вона заснована однойменною Royal Television Society — найстарішою телевізійною спільнотою у світі, створеною у Великобританії у 1927 році. Покровителем організації у 1997 році став принц Вельський.

Також додається, що Чернов не зміг потрапити на церемонію нагородження, бо зараз перебуває біля Бахмуту, тому доручив зачитати свою промову віцепрезидентові Дерлу МакКраддену.

“Дев’ять років тому я вже стояв на цій сцені та отримав нагороду “Молодий талант року”. Так само в той час, російські війська бомбили та намагалися захопити місто Дебальцеве в Україні. Сьогодні ті ж самі російські війська бомблять та намагаються захопити місто Бахмут, всього за 50 кілометрів від Дебальцевого. Дев’ять років минуло, дев’ять років боротьби, і, здається, нічого не змінилося. Однак, завдяки роботі міжнародних та українських журналістів, світ нарешті бачить правду, та справжнє, страшне обличчя та масштаб російського вторгнення в Україну”, – йжеться у промові.