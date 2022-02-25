Органи управління та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російською армією.

Про це йдеться у дописі пресслужби ДСНС у Facebook.

Донецька область.

ДСНС забезпечило функціонування пункту надання допомоги населенню на базі загальноосвітньої школи № 5 що у місті Красногорівка. Допомогу отримали понад 800 осіб.

Місцеві органи влади евакуювали 27 дітей із сіл Новогнатівка та Миколаївка (Волноваський район).

Сили та засоби залучаються до гасіння пожеж, вилучення вибухонебезпечних предметів, підвезення технічної та питної води (наразі підвезено 22 тонни).

Місто Київ.

Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А вибухонебезпечний предмет влучив у багатоповерховий житловий будинок (дім складається з двох секцій: перша секція 10 поверхова – влучення на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова – влучення на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим загорянням. Є загроза руйнування. Пожежу ліквідовано в 05:37 на двох осередках, на загальній площі 100 кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано 20 чол., 150 осіб евакуйовано. 8 осіб отримали травми різного ступеню.

Від Держслужби з надзвичайних ситуацій залучено 72 особи та 12 од. техніки. Близько 05:00 по вул. Садова 54 внаслідок падіння фрагментів літака сталося загоряння приватного житлового будинку. Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки.

Луганська область.

З міста Лисичанськ евакуйовано близько однієї тисячі шестиста осіб, у тому числі 900 осіб потягом до Хмельницького та близько семисот осіб потягом до Одеси.

25 лютого о 05:32-і в результаті обстрілу міста Старобільськ по вулиці Ватутіна 4 та 15 згоріло 6 багатоповерхових будинків. 2 двоповерхових будинки по вул. Ватутіна 97 та 95 частково зруйновано.

Відсутній зв’язок з 24-ю Державною пожежно-рятувальною частиною селища міського типу Станиця-Луганська. Дані про стан особового складу відсутні.

Львівська область.

Групою піротехнічних робіт проводяться роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території села Корналовичі Самбірського району.

Полтавська область.

Піротехнічною групою в місті Миргород виявлено та знищено два вибухонебезпечні предмети (некеровані реактивні снаряди).

Тернопільська область.

Проведено евакуацію 12 осіб з села Росохач (1836 осіб), що потенційно опиняються у зоні ураження внаслідок можливих вибухів на артилерійській базі у с. Ягільниця Тернопільської області.

Харківська область.

Евакуйовано 15 цивільних осіб з міста Чугуїв. Від ДСНС залучалося 15 осіб та 5 од. техніки.

У місті Куп’янськ о 21.22 підірвано два автомобільних моста «Харківський» та «Сіньковський». У результаті руйнування «Харківського» моста відбулося падіння залізобетонних плит якими було заблоковано автомобіль, який згорів. Крім цього два автомобілі злетіли з мосту. Підрозділом ДСНС забезпечено гасіння автомобіля. Власники постраждалих автомобілів допомоги не потребували.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загорання даху будинку у селі Кондращівка, що виникло внаслідок влучення снаряду. Постраждало 2 дитини (12 років та менше), 1 літня жінка у тяжкому стані.

Херсонська область.

24 лютого о 22.52 у місті Херсон на території центрального ринку виникла пожежа торгових павільйонів на площі 1000 кв. м. Станом на 01:44 пожежу локалізовано. Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 46 осіб та 11 од. техніки.

25 лютого внаслідок обстрілу території між Херсоном та містом Олешки виникла пожежа на автозаправній станції. Сили ДСНС не залучаються у зв’язку з небезпекою для особового складу.

Всього в системі ДСНС до виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж та надання допомоги постраждалому населенню залучено 13 тис. 400 осіб та 2 тис. 800 од. спеціальної пожежно-рятувальної техніки.