Сьогодні на виборчих дільницях українці можуть не тільки проголосувати за кандидатів у депутати і голів населених пунктів, але і відповісти на п'ять запитань від президента Володимира Зеленського.

#Букви дізналися, як охоче українці беруть участь в “опитуванні Зеленського”.

“Всі бажаючі, хто хоче взяти участь в опитуванні, може це зробити. Ми не повинні ні за ким ганятися – є бажання – підходять і голосують”, – сказав Артем, який працює біля дільниці.

За його словами, поки ніхто не висловлював негативне ставлення до цього опитування.

Що стосується суті питань, то на два питання він не знає відповіді, а саме: чи підтримуєте ви довічне ув’язнення для корупціонерів і чи потрібно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

А ще Артем зізнався, що участь в даному опитуванні для нього – це всього лише підробіток.