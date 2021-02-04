Громадянська мережа “ОПОРА”викрила мережі сторінок та ботів, які працювали в інтересах конкретних політиків.

Деякі сторінки під час виборчої кампанії 2019 року майже синхронно публікували однакові матеріали. Це явище стає все більш популярним в українському сегменті Facebook.

У 2020 році аналітики організації помітили діяльність таких мереж на користь нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука. На місцевих виборах послугами мережі сторінок активно користувався кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський.

Однак після завершення передвиборчих кампаній ці мережі сторінок не були видалені. Ба більше, вони продовжують функціонувати, зокрема “група підтримки Медведчука”.

ОПОРА помітила чотири сторінки, що вказали однаковий номер телефону рекламодавця: “Старі Політики”, “Новини України”, “Ньюз Тайм” та “Про Україну”. Лише сторінка “Старі Політики” була створена ще у вересні 2018 року. Три інші сторінки з’явилися у соцмережі лише у листопаді 2020 року: “Новини України” та “Ньюз Тайм” – 26.11, а “Про Україну” – 27.11. Найбільше фоловерів має найстарша сторінка – “Старі Політики” (майже 8,5 тисяч), а на трьох інших сторінках кількість підписників не перевищує 260 на кожній.

Ці сторінки з 26 жовтня до 23 січня 2020 року поширили 175 рекламних дописів, на які витратили понад 14,3 тисячі доларів (близько 400 тисяч гривень).

Аналітики “ОПОРИ” виявили, що усі ці чотири сторінки ведуть рівномірну активність. Вони одночасно починають активно публікувати рекламу й так само рівномірно “замовкають”.

Дописи цих сторінок набирають популярності так само рівномірно. Зокрема, цей графік показує, у які проміжки часу користувачі найбільше реагували на публікації сторінок – ставили реакції, коментували та поширювали.

Однак ця мережа сторінок відрізнялася від тих, які просували Пальчевського та Медведчука. На цих сторінках не завжди з’являлася однакова інформація. Схоже, мережа була створена для просування конкретних ідей, а не політиків.

Чимало дописів стосувалися Петра Порошенка, у яких політика звинувачували у зв’язках з РФ, а також натякали на його причетність до корупції.

Чинного президента Зеленського мережі сторінок активно хвалили та наголошували на його здатності об’єднати українців.

Про міжнародні події мережі також писали. Зокрема, вони підтримували США та Джо Байдена. Крім того, вони несподівано негативно відгукувалися про РФ.

Чому популярність дописів відрізняється?

Деякі дописи зі сторінок “Старі Політики”, “Новини України”, “Ньюз Тайм” та “Про Україну”, що стали вірусними та надпопулярними на фоні інших. Тому аналітики проаналізували понад 13,5 тисяч коментарів та виявили мережу ботів, які створювати штучну активність на сторінках. Серед 64 користувачів, що залишили під дописами понад 8 коментарів, щонайменше 38 ідентифікували як ботів.

Ви будете здивовані, але коментатори часто не підтримували інформацію у дописі, а навпаки критикували її. Так, боти висловлювали підтримку Зеленському та дискредитувати Порошенка, порівнюючи його з Медведчуком.

Водночас інші коментатори дискредитували Зеленського та підтримували Порошенка й Медведчука.

Найактивнішою “коментаторкою” стала користувачка Ludmilla Ptakhova. Сторінка цієї жінки пуста, але коментарі вона залишала емоційні та суперечливі.

Ще одна “топ-прихильниця” Маргарет Тетчер вирішила на всіх чотирьох сторінках висловити свій негатив до Зеленського.

Схожим чином діють ще понад три десятки коментаторів.

Несподівано “ОПОРА” знайшла серед коментаторів Владимира Скобелева. Цей користувач раніше був ідентифікований ботом Медведчука.

Але найактивнішими фоловерами мережі сторінок стали Степан Яловега та Сергій Березний. Ці дві сторінки сотні разів робили репости одних й тих же дописів. Очевидно, що по той бік монітора сидить одна людина.

Репости в регіони

Мережі ботів все частіше збирають аудиторію у регіональних спільнотах. Створення фейкової активності за допомогою ботів не призведе до популярності мережі сторінок. Однак “ОПОРА” виявила, що дописи цих сторінок найактивніше поширювалися у 107 регіональних спільнотах, створених для жителів окремих міст, районів, сіл та селищ тощо. Наприклад, у спільноту “Луцьк Європейський”, яка має 16,6 тисячі учасників, дописи цієї мережі сторінок було поширено 17 разів, а в спільноту “правда Онуфріївщини!!!” з 1,3 тисячі учасників, створену для жителів Онуфріївської ОТГ Кіровоградської області, – 9 разів.

Якщо ви думаєте, що послугами мережі сторінок та ботів користуються тільки Медведчук та Пальчевський, то ви помиляєтесь. ОПОРА виявила групу спільнот, створених на підтримку президента Володимира Зеленського. У вибірці найбільш поширюваних дописів 107 репостів було зроблено у 40 спільнот користувачів, що підтримують чинного президента. Наприклад, 16 поширень було зроблено у спільноту “Президент України” (46 тисяч учасників), що належить публічній сторінці “Зе Info”, по 7 поширень – у спільноти “6-й Президент України” (13,9 тисячі учасників) та “Команда “Зе” Змінимо Україну Разом!” (72,7 тисячі учасників).

Фото: ОПОРА

Аналітики підозрюють, що частину коментарів залишили боти, а частину – справжні користувачі.