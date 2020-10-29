Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА з посиланням на проміжні фінансові звіти 8 з 20 кандидатів на посаду мера столиці.

Так, на веб-сторінці Київської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) оприлюднені проміжні фінансові звіти тільки 8 з 20 кандидатів на посаду київського міського голови.

Це: Олександр Попов, Ірина Верещук, Сергій Притула, Андрій Пальчевський, Микола Томенко, Сергій Гусовський, Єгор Фірсов і Михайло Поживанов.

“За попередньою інформацією, найбільше грошей на свою передвиборну кампанію витратила Ірина Верещук”, – зазначається в повідомленні.

В ОПОРі уточнили, що, як правило, виборчі фонди кандидатів формували кошти місцевих організацій політичних партій.

Лише двоє кандидатів вказали в своїх звітах добровільні внески фізичних осіб, один – власні фінанси.

Ірина Верещук (партія “Слуга народу”) відзвітувала про надходження та використання коштів виборчого фонду з 22 вересня по 14 жовтня 2020 року. На рахунок фонду за цей час надійшло 25 млн 12 тис. грн коштів місцевого осередку політичної партії.

До 14 жовтня Верещук витратила на кампанію 22 млн 143 тис. 753 грн: з них 95 тис. 685 грн – на виготовлення матеріалів передвиборної агітації, 15 млн 075 тис. 158 грн – на використання ЗМІ. Розміщення матеріалів передвиборної агітації в Інтернеті обійшлося Верещук в 1 млн 288 тис. грн, а зовнішня реклама – в 5 млн 654 тис. 909 грн.

Що стосується Сергія Притули (партія “Голос”), то за період з 2 по 14 жовтня на поточний рахунок його виборчого фонду надійшло 13 млн 352 тис. 594 грн. коштів місцевої організації партії. Відзначається, що Притула використав усі ці кошти: за виготовлення матеріалів агітації сплачено 6 млн 253 тис. 451 грн, за використання ЗМІ – 1 млн 116 тис. 578 грн, за розміщення матеріалів агітації в Інтернеті – 3 млн 781 тис. 829 грн. На розміщення зовнішньої реклами Притула витратив 2 млн 122 тис. 825 грн.

Андрій Пальчевський (партія “Перемога Пальчевського”) подав проміжний звіт за період з 21 вересня по 14 жовтня. За цей час на рахунок його виборчого фонду надійшло 2 млн 582 тис. 400 грн коштів місцевого осередку партії.

Пальчевський витратив 2 млн 577 тис. 879 грн. З цих грошей 106 800 склали витрати на виготовлення матеріалів передвиборної агітації. Розміщення матеріалів агітації в Інтернеті обійшлося Пальчевському в 845 100 грн, а зовнішня реклама – в 1 млн 625 тис. 979 грн. Згідно зі звітом, кошти на використання ЗМІ не витрачалися, хоча ОПОРА фіксувала матеріали на підтримку кандидата (без належного маркування) в київській пресі.

Микола Томенко (партія “Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна”) відзвітував за період з 29 вересня по 15 жовтня. На рахунок його виборчого фонду надійшло 417 тис. грн коштів місцевого осередку партії. Томенко використав 414 тис. 894 грн: на друковані матеріали передвиборної агітації чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами.

Михайло Поживанов (Радикальна партії Олега Ляшка) відзвітував за період з 30 вересня по 19 жовтня. За цей час на рахунок його виборчого фонду надійшло 332 тис. 500 грн: 212 тис. 500 грн власних коштів і 120 тис. грн добровільних внесків фізосіб. Витратив кандидат 282 тис. 300 грн (на виготовлення друкованих матеріалів агітації, використання ЗМІ, розміщення матеріалів агітації в Інтернеті, розміщення зовнішньої реклами).

Сергій Гусовський (партія “За майбутнє”) відзвітував за період з 28 вересня по 15 жовтня. На рахунок його виборчого фонду надійшло 252 тис. грн коштів місцевого осередку партії, з яких було витрачено 250 008 грн. Зокрема, виготовлення матеріалів агітації (виготовлення відеозаписів) обійшлося в 30 800 грн, використання ЗМІ – в 148 400 грн, розміщення матеріалів агітації в Інтернеті – в 70 808 грн.

На рахунок виборчого фонду Олександра Попова (партія “Опозиційна платформа – За життя”) в період з 29 вересня по 14 жовтня надійшло 247 тис. 430 грн “добровільних внесків фізичних осіб”. Витрати на кампанію склали 157 тис. 652 грн: в тому числі на виготовлення друкованих агітаційних матеріалів 7848 грн, розміщення агітації і політичної реклами на носіях зовнішньої реклами – 144 804 грн.

Єгор Фірсов (партія “Екологічна альтернатива”) прозвітував за період з 30 вересня по 16 жовтня. Згідно з даними звіту, на рахунок його виборчого фонду не надходило коштів, тому не було витрат. Водночас ОПОРА фіксувала рекламу зі сторінки Фірсова в Facebook. За даними організації, рекламу кандидата оплачувала політична сила, від якої він балотувався. Протягом 5 вересня – 12 жовтня ці витрати склали понад 1900 доларів на 92 рекламні повідомлення.

Згідно з виборчим законодавством, проміжний звіт про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів подається до відповідної ТВК не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування. Остаточний фінансовий звіт подається не пізніше, ніж на сьомий день після дня голосування.