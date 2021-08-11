В Офісі президента закликали не трактувати заяву віцепрем'єра Олексія Резнікова щодо військ США в Україні як намір.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров під час брифінгу.

За його словами, Резніков висловив “гіпотетичний варіант” посилення безпеки України.

“Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз”, – сказав Никифоров.

Речник президента наголосив, що розміщення американських військ в Україні залежить від багатьох факторів, зокрема від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

“І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому – це розмірковування щодо посилення безпеки”, – наголосив речник президента.

Нагадаємо, що віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за розгортання в Україні американських військових підрозділів.

“Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпекового пакету для України. У першу чергу – шляхом розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє“, — заявив віцепрем’єр.