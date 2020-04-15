Одеський припортовий завод програв позов НАК "Нафтогаз Україна" на суму майже 1,5 мільярди гривень.

Про це повідомив перший заступник ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

“Одеський припортовий завод, остаточно, в одне засідання, програв позов НАК “Нафтогаз Україна”, у Верховному суді на суму 1 474 263 365,23 грн”, – написав Щуріков.

Однак він нагадав, що недавно вдалося зменшити суму штрафних санкцій на 35 млн грн.

Програна сума складається із 1 374 772 272,90 грн – основного боргу,

32 349 932,83 грн – пені,

60 243 693,08 грн – штрафу,

3 466 064,23 грн – 3% річних,

3 431 402,18 грн – інфляційних втрат.

Раніше Щуріков відзначав, що постачання газу “Нафтогазом” ОПЗ були необхідні для повторної приватизації у 2016 році, й борг був створений у штучний спосіб.