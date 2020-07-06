Партія "Опозиційна платформа - За життя" витратила 60 млн грн з держбюджету на рекламу по телебаченню.

Про це в Facebook повідомив Комітет виборців України.

Всього протягом першого кварталу ОПЗЖ було витрачено на діяльність 63 млн грн. З них 60 млн грн – на здійснення пропагандистської діяльності, а саме розміщення реклами на телебаченні, зазначає КВУ.

Більшу частину коштів отримав телеканал “112 Україна”. Сукупно партія перерахувала телеканалу 23 млн грн. Гроші були перераховані за “послуги щодо забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу”.

Ще 16 млн грн було перераховано ТОВ “Телерадіокомпанія” Нові комунікації “(телеканал” ZIK “) в якості оплати за послуги з розміщення в ефірі рекламних відеоматеріалів.

Крім того, 19 млн грн отримало ТОВ “Новости 24” (телеканал “NewsOne”) в якості оплати за розміщення рекламних відеоматеріалів.

“Українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на ряді телеканалів. На практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер. Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар”, – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

На його думку, такі дії не порушують чинне законодавство, проте суперечать самій ідеї державного фінансування партій. Тому вкрай важливо внести зміни в Закон “Про політичні партії в Україні” та заборонити партіям витрачати державні кошти на оплату реклами.