Про це заявив член партії Ілля Кива, повідомляє пресслужба партії.

За його словами, в Україні святкують свята “в честь фашистських колабораціоністів, в честь послідовників нацизм”.

“Ми, опозиційні політики, беремо святкування цього великого дня в свої руки. У кожному місті пройдуть вшанування і святкування, ми віддамо честь, хвалу і подяку тим людям, які в свій час, жертвуючи своїми життями, подарували світові свободу і життя. О 12.00 9 травня кожен з нас в своєму місті покладе квіти до пам’ятників”, – сказав нардеп.