Про це пише американське видання The Washington Post.
У заяві ФБР йдеться, що 37-річний Біггс із Флориди “дійсно допомагав, підбурював, консультував, командував, спонукав або змушував інших” штурмувати Капітолій. Біггс був одним з перших, хто увірвався в будівлю Капітолію.
У середу Біггс вже і постав перед судом. Суддя Ембрі Кідд з Орландо відпустив його додому, бо прокуратура не вимагала його затримання.
Згідно з матеріалами ФБР, Біггса впізнали на одному з відео штурму Капітолію.
“Гей, Біггс, що ти скажеш?” – пролунав голос за кадром, коли нібито Біггс увійшов до будівлі Капітолію. “Це круто!” – відповів Біггс, перш ніж натягнути баф на обличчя.
Біггсу пред’явлені звинувачення в перешкоджанні офіційному засіданню Конгресу, незаконному проникненні і порушенні громадського порядку на закритій території Капітолію. Він є останнім членом Proud Boys, якому пред’явлено звинувачення в штурмі Капітолію.
- Влада США заарештувала члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють у створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.