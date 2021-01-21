Організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс в середу був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолію 6 січня.

Про це пише американське видання The Washington Post.

У заяві ФБР йдеться, що 37-річний Біггс із Флориди “дійсно допомагав, підбурював, консультував, командував, спонукав або змушував інших” штурмувати Капітолій. Біггс був одним з перших, хто увірвався в будівлю Капітолію.

У середу Біггс вже і постав перед судом. Суддя Ембрі Кідд з Орландо відпустив його додому, бо прокуратура не вимагала його затримання.

Згідно з матеріалами ФБР, Біггса впізнали на одному з відео штурму Капітолію.

“Гей, Біггс, що ти скажеш?” – пролунав голос за кадром, коли нібито Біггс увійшов до будівлі Капітолію. “Це круто!” – відповів Біггс, перш ніж натягнути баф на обличчя.

Біггсу пред’явлені звинувачення в перешкоджанні офіційному засіданню Конгресу, незаконному проникненні і порушенні громадського порядку на закритій території Капітолію. Він є останнім членом Proud Boys, якому пред’явлено звинувачення в штурмі Капітолію.