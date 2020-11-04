Про це повідомляє видання Billboard.

Тепер ця категорія називатиметься Best Global Music Album (“Кращий альбом всесвітньої музики”).

На думку організаторів, слово world (“світовий”) несе “колоніальний підтекст”, а слово global (“всесвітній”) є більш нейтральним і коректним.

“Продовжуючи дотримуватися воістину глобального мислення, ми оновлюємо нашу мову, щоб зобразити більш відповідну категоризацію, яка спрямована на залучення і визнання музики з усього світу”, – йдеться в заяві Національної академії мистецтва і науки звукозапису, що вручає премію.

Організатори уточнили, що провели консультації з артистами, дослідниками етнічної музики й лінгвістами, які підтримали перейменування номінації.

“Влітку ми провели обговорення з артистами, етномузикознавцями і лінгвістами з усього світу, які визначили, що є можливість дати категорії більш актуальне, сучасне та інклюзивне визначення… Ці зміни символізують відмову від колоніального і “неамериканського” підтекстів, які втілювала в собі попередня назва, та адаптацію до поточних трендів у музиці і культурній еволюції”, – наголошується в заяві.

Таким чином організатори “Греммі” вирішили проявити “культурну чутливість”.

Як зазначає Billboard, про зміни стало відомо всього за 22 дні до оголошення номінантів 63-ї щорічної премії.

Академія заснувала номінацію Best World Music Album у 1991 році. Першим переможцем у лютому 1992 року став музичний альбом “Planet Drum” Міккі Харта.

Найчастіше (п’ять разів) премію присуджували бразильським артистам. Виконавці з США отримували її чотири рази, з Індії, ПАР і Беніну – тричі, з Малі та Франції – двічі, з Ірландії та Панами – по одному разу.

Раніше подібні зміни відбулися в номінаціях кінопремії “Оскар”. Так, минулого року Американська кіноакадемія змінила назву “Кращий фільм іноземною мовою” на “Кращий міжнародний художній фільм”. Першу нагороду в оновленій номінації отримав фільм південнокорейського режисера Пон Чжун Хо “Паразити”.

Церемонія вручення “Греммі” запланована на 31 січня 2021 року.