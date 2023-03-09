Як повідомляє Variety, президент України Володимир Зеленський сподівався з’явитися в прямому ефірі церемонії вручення премії "Оскар" після попередніх виступів на "Золотому глобусі" та "Греммі", але запит було відхилено.

Про це сповіщає The Guardian, посилаючись на заяву видання Variety.

Як повідомляється, агент компанії WME Майк Сімпсон звернувся до Американської кіноакадемії з проханням включити виступ Зеленського, однак отримав відмову. Зазначимо, що Сімпсон є агентом Аарона Кауфмана, який разом з Шоном Пенном зняв документальний фільм про Зеленського “Суперсила”.

Крім того, при цьому організатори “Оскара” відмовилися від будь-яких коментарів щодо причин такого рішення.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року Зеленський звернувся до гостей Каннського та Венеціанського кінофестивалів, на церемонії вручення премій “Греммі”, “Золотий глобус” та Берлінського кінофестивалю.

До того ж минулого року повідомлялося, що виконавчий продюсер церемонії “Оскар” Вілл Пекер висловив занепокоєння щодо надання Зеленському ефірного часу. Стурбованість була пов’язана з тим, що всі, хто постраждав від конфлікту, є представниками європеоїдної раси, а попереднім трагедіям, що стосувалися негроїдної раси, не приділяли такої ж уваги. Натомість – церемонія включала хвилину мовчання.