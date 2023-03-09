Про це сповіщає The Guardian, посилаючись на заяву видання Variety.
Як повідомляється, агент компанії WME Майк Сімпсон звернувся до Американської кіноакадемії з проханням включити виступ Зеленського, однак отримав відмову. Зазначимо, що Сімпсон є агентом Аарона Кауфмана, який разом з Шоном Пенном зняв документальний фільм про Зеленського “Суперсила”.
Крім того, при цьому організатори “Оскара” відмовилися від будь-яких коментарів щодо причин такого рішення.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року Зеленський звернувся до гостей Каннського та Венеціанського кінофестивалів, на церемонії вручення премій “Греммі”, “Золотий глобус” та Берлінського кінофестивалю.
До того ж минулого року повідомлялося, що виконавчий продюсер церемонії “Оскар” Вілл Пекер висловив занепокоєння щодо надання Зеленському ефірного часу. Стурбованість була пов’язана з тим, що всі, хто постраждав від конфлікту, є представниками європеоїдної раси, а попереднім трагедіям, що стосувалися негроїдної раси, не приділяли такої ж уваги. Натомість – церемонія включала хвилину мовчання.
- Петиція із закликом усунути зірку бойових мистецтв Донні Єна з поста ведучого на цьогорічній церемонії вручення премії “Оскар” через його зв’язки з правлячою Комуністичною партією Китаю зібрала десятки тисяч підписів.
- З 9 березня в кінотеатрах можна буде подивитися фільм “Будинок зі скалок” данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта. Стрічка про долі дітей, які перебувають у дитячому будинку в Лисичанську, змагатиметься за “Оскар” у номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”.