Усі тварини пристосовуються до умов середовища, в якому живуть. Так, китів зігріває товстий шар підшкірного жиру, бізони збираються біля гарячих джерел, а імператорські пінгвіни збиваються в щільне кільце. Ба більше, з точки зору математики це найпродуманіший спосіб для максимального збереження тепла.

Про це пише видання The Atlantic.

“Рух пінгвінів у кільці нагадує організовану хаотичність. Кожен пінгвін намагається зігрітися сам, але таким чином вдається досягнути рівномірного розподілу тепла по всій зграї”, – розповів математик Франсуа Бланшетт з Каліфорнійського університету.

Фізик Даніель Ціттербарт з Океанографічного інституту у Вудс-Хоулрозробив і встановив камери для спостереження за поведінкою пінгвінів. Його команді вдалося з’ясувати, за яких умов пінгвіни починають збиратися разом.

У квітні кожного року імператорські пінгвіни збираються колоніями на суші та спаровуються. Потім самки вирушають у море за їжею, а самці висиджують яйця. Увесь цей час вони гріються у щільних кільцях в умовах суворого клімату.

До цього часу вчені вважали, що пінгвіни рухаються з поривами вітру, але це хибне твердження. Насправді ці птахи збиваються у кільце не одночасно.

Так, пінгвіни у зграї поступово змінюють один одного з вітряного боку. Методом регулярної зміни розташування усі вони зігріваються однаково.

Проте спершу пінгвіни збираються у неправильну форму, відчувають напрямок вітру та налаштовують систему. У результаті зграя завжди має правильну математичну форму.

Вчені з’ясували, що пінгвіни збираються у групи для зігрівання за різних обставин. Птахи частіше гріються під кінець циклу виношування яйця, адже вони тоді майже не мають запасів жиру. Також вони точно визначають температуру, за якої потрібно збиратися у зграї.

Зараз вчені намагаються встановити, чи можна на основі зміни температури, за якої пінгвіни починають збиратися в кільце, зробити висновок про стан здоров’я колонії.

“Все, що нам потрібно для того, щоб зробити висновок про здоров’я колонії, – це фотографії пінгвінів у кільці. Це значно дешевше, ніж споряджати дослідницьке судно”, – додав Ціттербарт.